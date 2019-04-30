Амиров: сборная России 10 лет не выходила в финал ЮЧМ — мы переписали историю

Нападающий юниорской сборной России Родион Амиров поделился впечатлениями от чемпионата мира. Российская команда дошла до финала, где уступила в овертайме шведам со счётом 3:4.



«Впечатления хорошие, отличный чемпионат мира. Это самый большой турнир для нашего возраста, хорошо, что мы попали в состав и выиграли серебро. Конечно, могли за золото зацепиться, но у нас были ошибки, и немного не повезло.



Мы переписали историю. Да, 10 лет не выходили в финал, но прямо такого давления на нас не было. Работали за страну, за флаг.



У сборной США была очень хорошая команда. Можно сказать, что на них уже надели медали, они были фаворитами турнира, но дисциплина бьёт класс. Тренеры дали определённые подсказки, и мы просто выходили, бились и работали. После победы, конечно, были незабываемые эмоции, все кричали, радовались», — приводит слова игрока официальный сайт «Салавата Юлаева».

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.