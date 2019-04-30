Аткинсон: Панарин — лучший игрок «Коламбуса» после Бобровского

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон высоко оценил игру форварда команды Артемия Панарина.



«Панарин очень надёжно играет в обороне, всегда занимает правильную позицию. Он — лучший игрок команды после Бобровского. Всегда приятно, когда лидер хочет помочь команде в обороне. Его примеру следуют все, потому что понимают, что если Панарин отрабатывает назад, то и все остальные должны так играть», — приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» играет во втором раунде плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». После двух матчей счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут на площадке «мундиров».



В четвертьфинале Восточной конференции «Коламбус» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0 в серии. «Бостон», в свою очередь, одолел в семи матчах «Торонто Мэйпл Лифс».

Аткинсон: если Бобровский в форме, то становится лучшим в НХЛ