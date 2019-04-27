Аткинсон: если Бобровский в форме, то становится лучшим в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением об игре в Кубке Стэнли российского голкипера Сергея Бобровского. Форвард высоко оценил таланты россиянина и отметил, что тот находится в отличной психологической форме.



«Сейв Бобровского на Кучерове в первой игре с „Тампа-Бэй“? Тот момент помог ему в психологическом плане. Он почувствовал уверенность.



Я ещё никогда не видел его в такой великолепной психологической форме. Не помню, чтобы он так был уверен в своих силах, и у него был такой настрой. Бобровский наш лучший игрок. На мой взгляд, если он в форме, он лучший в лиге. А сейчас он в форме», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Эксперт TSN: Бобровский — лучший вратарь из тех, кто остался в плей-офф