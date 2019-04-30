«Авангард» заключил договор о сотрудничестве с «Ижсталью»

«Авангард» и «Ижсталь» (Ижевск) заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ, информирует официальный сайт омского клуба.



«Мы рады объявить о начале сотрудничества с «Ижсталью». Крайне важно, чтобы хоккеисты нашей системы получали постоянную игровую практику, набирались опыта в матчах ВХЛ. Ижевский клуб готов идти нам навстречу в этом плане, а это значит, что пользу от совместной работы получат в итоге обе команды», — сказал президент «Авангарда» Максим Сушинский.



В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА.

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