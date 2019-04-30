«Салават» подписал новый контракт с 38-летним Алексеем Семёновым

Уфимский «Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Алексеем Семёновым, информирует официальный «твиттер» команды. 38-летний защитник поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



Алексей перешёл в команды перед началом сезона-2018/19 и в общей сложности провёл за «Салават» в регулярном чемпионате и плей-офф 56 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-3», заблокировал 71 бросок и провел 49 силовых приемов.



Напомним, «Салават Юлаев» удачно выступил в розыгрыше Кубка Гагарина, добравшись до финала Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина обыграли магнитогорский «Металлург» (4-2), екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), но уступили «Авангарду» (2-4).

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