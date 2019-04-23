Кемппайнен переходит из «Салавата» в СКА. Как так получилось?

В «Салавате Юлаеве» стараются сохранить костяк команды, удачно выступившей в завершившемся сезоне КХЛ. Напомним, уфимцы заняли шестое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, а затем знатно пошумели в плей-офф. Сперва был обыгран «Металлург», затем – чемпион Востока «Автомобилист». В финале конференции юлаевцы дали бой «Авангарду», серьёзно потрепав нервы сопернику.

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Логично, что новое руководство «Салавата» активно начало переподписывать своих лидеров. Ещё в конце февраля уфимцы в лице генерального директора Александра Курносова сделали сильный ход и продлили контракт на год с финским нападающим Теэму Хартикайненом, которого в клубе всё устраивает. Новое двухлетнее соглашение подписано с Дмитрием Кугрышевым, наконец-то нашедшим команду, в которой ему доверяют. Ещё год контракта получил и главный тренер юлаевцев Николай Цулыгин, посрамивший всех своих критиков достойной работой.

Одним из хоккеистов костяка команды, с которым «Салавату Юлаеву» никак не удавалось договориться, оставался финский нападающий первого звена Йоонас Кемппайнен. Финн провёл в Уфе два года, перейдя в «Салават» из «Сибири». Йоонас сразу зарекомендовал себя форвардом высокого уровня и стал работать на команду. Уфимцам было важно найти центрального нападающего в первое легионерское звено. И этот нападающий был найден.



В завершившемся плей-офф Кемппайнен в 17 матчах заработал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+11». В Уфе игроку предложили новый контракт (старый контракт заканчивается 30 апреля) с увеличенной зарплатой, однако подпись под соглашением Йоонас ставить не стал. Дело в том, что на хоккеиста вышел СКА. Именно в клубе с берегов Невы Кемппайнен продолжит свою карьеру.

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Как получилось, что топ-форвард «Салавата» решил перебраться в другую команду? На самом деле, виноватых в этой истории нет. По нашей информации, финансовые условия, предложенные Кемппайнену в СКА и «Салавате», практически идентичны. Всё дело в том, что Йоонас вместе с семьёй и маленькими детьми хочет жить максимально близко к дому. В этом смысле Санкт-Петербург – идеальное место для уроженца Суоми. До границы – рукой подать.



Кемппайнен, как и Умарк, скорее всего, проведёт в России ещё год, после чего отправится в Европу или вернётся на родину. Опять же, этого требуют семейные обстоятельства финна. Это личный выбор хоккеиста, и его нужно уважать.



Нет никакой катастрофы в том, что Кепмппайнен уходит из «Салавата Юлаева». Где особенно был хорош этот центральный нападающий? На чужом пятаке, именно на нём хоккеист активно работал клюшкой и расталкивал оппонентов. Вспомните пятый матч финальной серии Востока. Кемппайнен забросил решающую шайбу в ворота «Авангарда» и вернул серию в Уфу.



Важно выделить и партнёров Кемппайнена по звену. Йоонас, даже несмотря на то что именно он является центрфорвардом, хоккеист достаточно зависимый. Очень многое в легионерском звене Уфы решал Линус Умарк, который солировал и в атаке, и во всём комбинационном хоккее команды. Швед креативил, мог в нужный момент отдать пас, прочувствовать, где находится партнёр. Большой вопрос, как Кемппайнен будет играть без Умарка. Об этом мы узнаем на старте регулярного чемпионата следующего сезона.

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Большую роль в легионерской тройке юлаевцев играл и соотечественник Кемппайнена – Теэму Хартикайнен. У него после подписания нового контракта с «Салаватом» буквально открылось второе дыхание. В СКА, кстати, у Кемппайнена тоже будет соотечественник и товарищ – форвард Ярно Коскиранта. В целом же уйди из «Салавата» Умарк или Хартикайнен – проблемы у Уфы были бы существеннее.



Сейчас же менеджменту уфимцев нужно найти центрального нападающего в первое звено. Причём более креативного, чем Кемппайнен. Вопрос, конечно, непростой, но вполне решаемый. Думается, что в Уфе активно над ним работают.



Будет ли Кемппайнен играть в СКА лучше, чем в «Салавате»? Хочется надеяться, что карьера финна сложится удачно, но загадывать преждевременно. Можно вспомнить, что из «Салавата» в СКА уже уходил Николай Прохоркин. В какую-то суперзвезду Николай не вырос, но выполнял свои обязанности на льду добросовестно.

В общем, в сложившейся ситуации можно и нужно понять все стороны. Руководство уфимцев сделало всё, что могло, и не допустило никаких просчётов и ошибок. Сам хоккеист вместе с семьёй норовит перебраться ближе к дому — это тоже абсолютно нормально.



Нормально и то, что боссы СКА захотели заполучить в свои ряды сильного легионера, который должен добавить «армейцам» атакующей мощи. Тем более что в Питере намечается серьёзная перестройка состава.