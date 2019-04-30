Нападающий Илья Ковальчук будет капитаном сборной России на Евротуре, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
Завтра, 1 мая, стартует заключительный этап Еврохоккейтура.
Расписание игр сборной России (мск):
Среда, 1 мая
16:00. Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм);
Суббота, 4 мая
15:00. Россия – Финляндия (Брно);
Воскресенье, 5 мая
19:00. Чехия – Россия (Брно).
Напомним, на тренировке 29 апреля сочетания сборной России выглядели так:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.
Сегодня, 30 апреля, к команде присоединились Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Ковальчук стал капитаном сборной России, Овечкин, Малкин, Плотников — ассистенты