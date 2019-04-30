Ковальчук стал капитаном сборной России, Овечкин, Малкин, Плотников — ассистенты

Нападающий Илья Ковальчук будет капитаном сборной России на Евротуре, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.



Завтра, 1 мая, стартует заключительный этап Еврохоккейтура.



Расписание игр сборной России (мск):



Среда, 1 мая

16:00. Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм);



Суббота, 4 мая

15:00. Россия – Финляндия (Брно);



Воскресенье, 5 мая

19:00. Чехия – Россия (Брно).



Напомним, на тренировке 29 апреля сочетания сборной России выглядели так:



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;

«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;

«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;

«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.



Сегодня, 30 апреля, к команде присоединились Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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