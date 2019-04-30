Хоккейный клуб «Спартак» подписал новое соглашение с нападающим Мартиньшем Карсумсом, информирует официальный сайт московского клуба. Новый контракт с 33-летним латвийским хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2020 года.
В минувшем сезоне Карсумс провёл в составе «Спартака» 62 игры, в которых набрал 28 (11+17) очков.
Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал Олег Знарок. Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
«Спартак» заключил новый контракт с Мартиньшем Карсумсом