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Лямкин и Фазлеев подписали новые контракты с «Ак Барсом»

Лямкин и Фазлеев подписали новые контракты с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник Никита Лямкин и нападающий Радель Фазлеев подписали новые контракты с казанским «Ак Барсом». Ранее оба хоккеиста получили от команды квалификационные предложения.

23-летний Лямкин в сезоне-2018/19 провёл 36 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. 23-летний Фазлеев сыграл 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Напомним, квалификационные предложения получили также Владимир Ткачёв, Владислав Подъяпольский, Роман Манухов, Станислав Галиев и хоккеисты «Барса» Артём Галимов и Максим Марушев. Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.

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