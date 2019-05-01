Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» объявил о переходе Гинека Зогорны и Ондржея Витасека

«Амур» объявил о переходе Гинека Зогорны и Ондржея Витасека
Хоккей / КХЛ

«Амур» в официальном «твиттере» объявил о переходе двух чешских игроков — нападающего Гинека Зогорны и защитника Ондржея Витасека. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

28-летний Зогорна в минувшем сезоне защищал цвета финского «Пеликанс». В 48 матчах регулярного чемпионата он набрал 39 (14+25) очков, также в его активе 2 (2+0) очка в 6 матчах плей-офф.

Сезон-2018/19 Витасек провёл в составе «Куньлунь Ред Стар». На его счету три заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, 28-летний защитник заработал показатель полезности «-2», проводя на льду более 19 минут за матч. Сезоном ранее Витасек провёл 43 игры в составе «Югры», набрал 4 (2+2) очка и заработал 34 штрафные минуты.

Гинек Зогорна перейдёт в «Амур», его брат Томаш продлил контракт с клубом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент