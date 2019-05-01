«Авангард» сообщил о расставании с Рямё, Деарне, Стольбергом и Тальбо

«Авангард» в официальном «твиттере» сообщил о расставании с рядом иностранных игроков — вратарём Карри Рямё, а также форвардами Давидом Деарне, Виктором Стольбергом и Максимом Тальбо.

В прошедшем сезоне Стольберг принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате КХЛ. 33-летний швед забросил семь шайб, отдал четыре голевые передачи, заработал показатель полезности «-3». В плей-офф на счету скандинавского хоккеиста 5 (3+2) очков в 18 матчах при показателе полезности «-6» и 40 штрафных минутах.

У 32-летнего Деарне 58 матчей в регулярке, в которых он набрал 28 (7+21) очков и заработал показатель полезности «-4». В 18 играх плей-офф на счету канадца семь голевых передач при показателе полезности «-8».

В нынешнем сезоне 35-летний Тальбо провёл 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «0». На счету канадского хоккеиста 2 (1+1) очка в пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина. До перехода в стан «ястребов» Тальбо на протяжении двух лет защищал цвета «Локомотива».

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