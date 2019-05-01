Михаил Орлов продолжит играть за «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Михаил Орлов продолжит играть за нижегородский клуб, информирует агентство Winners в своём «инстаграме». Срок контракта составит два сезона.

Орлов пополнил состав «Торпедо» перед прошлым сезоном. 26-летний защитник забросил 6 шайб и сделал 9 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

Большую часть сезона-2017/18 хоккеист провёл в ВХЛ, выступая за санкт-петербургское «Динамо». В 39 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 23 (5+18) очка. В 20 матчах плей-офф на его счету 2 заброшенные шайбы и 5 голевых передач. В КХЛ в сезоне-2017/18 Орлов провёл 1 игру и заработал показатель «-1», проведя на льду 6 минут 31 секунду во встрече с «Нефтехимиком».