Андрей Ермаков вернулся в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с российским защитником Андреем Ермаковым, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие лишь в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Андрей уже играл в Новосибирске в сезоне-2017/18. Тогда он отыграл за «сибиряков» 36 матчей, набрав 16 (3+9) очков.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Спартак» и СКА. В общей сложности он принял участие в 165 матчах, в которых забросил 11 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «+10».

Ранее клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с 29-летним американским защитником Сэмом Лофквистом.