«Адмирал» объявил об уходе шестерых хоккеистов

Официальный сайт «Адмирала» сообщил об уходе шестерых хоккеистов.



Клуб покидают голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов.



Квалификационные предложения от «Адмирала» получили четыре игрока: вратарь Никита Серебряков, защитник Роман Таталин, нападающие Владимир Бутузов и Кирилл Воронин. Кроме того заключён трёхсторонний контракт на один год с нападающим Глебом Зайцевым.



Ранее клуб продлил контракты сроком на один год с защитниками Юрием Козловским, Александром Угольниковым и Кириллом Дьяковым, нападающими Константином Глазачевым, Александром Конновым, Александром Мерескиным, Василием и Александром Стрельцовыми.

Коршков уезжает в «Торонто»! Трансферное окно в КХЛ. LIVE Началось трансферное безумие. Согласитесь, вы этого ждали.