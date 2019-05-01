Андрей Свечников близок к возвращению в состав «Каролины»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-0). Об этом сообщил главный тренер «ураганов» Род Бриндамор.



«Свечников примет участие в разминке перед игрой. После неё он сообщит мне о самочувствии, после чего будет принято окончательное решение. Надеюсь, что Свечников сыграет с «Айлендерс», — приводит слова Бриндамора в «Твиттере» журналист Том Гуллитти.



Голкипер Петр Мразек, не доигравший предыдущий матч, вернулся к тренировкам. Кроме того, в состав «ураганов» может вернуться нападающий Джордан Мартинук.



Свечников пропустил шесть матчей в плей-офф после того, как его отправил в нокаут капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Драка с участием россиянин произошла в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

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