Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче со Швецией

Голкипер сборной России Андрей Василевский назван лучшим игроком команды в первом матче четвёртого этапа Евротура со Швецией (4:6), сообщает Федерация хоккея России в «Твиттере». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» пропустил пять шайб (шестой гол шведы забили в пустые ворота), но при этом неоднократно спасал партнёров. Лучшим игроком сборной Швеции признан нападающий Луи Эрикссон, забросивший две шайбы.

4 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут матч со сборной Финляндии, а на следующий день сыграют с чехами. Обе игры пройдут в Брно (Чехия).

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