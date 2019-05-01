Малкин: к слухам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно. Я провалил сезон

Нападающий сборной России Евгений Малкин прокомментировал слухи о возможном обмене из «Питтсбург Пингвинз» и оценил свою игру в матче Евротура со сборной Швеции (4:6). Форвард заработал шесть минут штрафа.

Календарь и турнирная таблица Евротура-2018/19

«Ко всем этим разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно, всякое бывает. Сейчас я приехал в сборную, и надо играть за свою страну. Я буду доказывать, всё от меня зависит. Сам провалил сезон и сам буду выбираться из этой ямы. Критика бывает обоснованной, наверное, это тот случай.



Конечно, всё прошло неидеально в первом моём матче. Тяжело было первые полтора периода, сейчас будем работу над ошибками делать. Главное, что ребята старались, в меньшинстве много играли сегодня. Думаю, в следующей игре будет всё намного лучше и легче. Мои удаления не связаны с адаптацией. Первое я вообще не понял, как получилось всё. Мне там сделали блокировку, и я потерял равновесие. Второе удаление глупое было, это моя ошибка», — приводит слова Малкина «РИА Новости».

4 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут матч со сборной Финляндии, а на следующий день сыграют с чехами. Обе игры пройдут в Брно (Чехия).

«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина