Форвард «Монреаля» Друен перенёс операцию по восстановлению сломанного носа

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен перенёс операцию по исправлению ранее повреждённого носа, информирует официальный сайт канадского клуба.



Процедуру выполнил доктор Мирко Джилардино в Монреале. Ожидается, что хоккеист продолжит тренировки через две-три недели.



В сезоне-2018/19 24-летний канадец отыграл 81 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 18 шайб, отдал 35 результативных передач и заработал показатель полезности «-8» при 26 штрафных минутах. Друен провёл второй сезон в составе «Канадиенс», ранее он защищал цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг».



По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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