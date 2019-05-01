Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Монреаля» Друен перенёс операцию по восстановлению сломанного носа

Форвард «Монреаля» Друен перенёс операцию по восстановлению сломанного носа
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен перенёс операцию по исправлению ранее повреждённого носа, информирует официальный сайт канадского клуба.

Процедуру выполнил доктор Мирко Джилардино в Монреале. Ожидается, что хоккеист продолжит тренировки через две-три недели.

В сезоне-2018/19 24-летний канадец отыграл 81 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 18 шайб, отдал 35 результативных передач и заработал показатель полезности «-8» при 26 штрафных минутах. Друен провёл второй сезон в составе «Канадиенс», ранее он защищал цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг».

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Еспери Котканиеми успешно перенёс операцию на колене
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент