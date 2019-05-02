Сушинский: Грачёв отлично подходит на место в третьем или четвёртом звене

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с нападающим Евгением Грачёвым.

«Мы продолжаем укреплять линию нападения габаритными игроками. Грачёв отлично подходит на место крайнего или центрального нападающего в третьем или четвёртом звене, он может продавить защитников на скорости и побороться на пятаке. Опыт выступления в североамериканских лигах ускорит его адаптацию к требованиям нашего тренерского штаба», — цитирует Сушинского официальный сайт омского клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Грачёв сыграл 48 матчей за «Автомобилист» и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «+9». В общей сложности в КХЛ сыграл 320 матчей, забросил 27 шайб, сделал 45 передач, набрал 123 минуты штрафа и заработал показатель полезности «-7».

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