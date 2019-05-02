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Скабелка: раньше белорусы и казахи не замечали нынешних соперников

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Скабелка: раньше белорусы и казахи не замечали нынешних соперников
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка поделился мнением об уровне конкуренции в первом дивизионе чемпионата мира.

«Хоккей быстро развивается. Казахстан, Беларусь даже не замечали соперников, которые сейчас играют в группе А. Сейчас все выравнивается. Если говорить про Южную Корею, то там сильный чемпионат, и они много вкладывают денег. Южнокорейцы начали серьёзно готовится к Олимпиаде и сейчас приглашают легионеров и тренеров серьезного уровня. Хороша команда. Не просто так она лидирует и по голам, и на турнире. Играет системно и мобильно.

Года два назад и про команду Литву не думали, что они будут так сильны", — приводятся слова Скабелки официальным сайтом Федерации хоккея Беларуси.

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