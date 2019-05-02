Скабелка: раньше белорусы и казахи не замечали нынешних соперников

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка поделился мнением об уровне конкуренции в первом дивизионе чемпионата мира.

«Хоккей быстро развивается. Казахстан, Беларусь даже не замечали соперников, которые сейчас играют в группе А. Сейчас все выравнивается. Если говорить про Южную Корею, то там сильный чемпионат, и они много вкладывают денег. Южнокорейцы начали серьёзно готовится к Олимпиаде и сейчас приглашают легионеров и тренеров серьезного уровня. Хороша команда. Не просто так она лидирует и по голам, и на турнире. Играет системно и мобильно.

Года два назад и про команду Литву не думали, что они будут так сильны", — приводятся слова Скабелки официальным сайтом Федерации хоккея Беларуси.