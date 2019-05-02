Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились к сборной России в Брно

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к сборной России в чешском Брно, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. С завтрашнего дня игроки начнут работу по расписанию национальной команды. Напомним, Россия принимает участие в Евротуре, начав его с поражения от Швеции (4:6).



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Из нынешнего состава национальной команды только три хоккеиста из КХЛ без опыта игры на чемпионате мира — защитник «Локомотива» Александр Елесин, защитник ЦСКА Артём Блажиевский и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Если на турнире не окажется дебютантов из КХЛ, это будет первый с 2010 года и второй в истории случай.

Пиковые Овечкин и Кучеров в одном звене сборной? Это войдёт в историю хоккея Лучший снайпер и обладатель русского рекорда по очкам в НХЛ на пике карьеры. Когда ещё будет такой шанс создать тройку мечты?