Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились к сборной России в Брно

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились к сборной России в Брно
Хоккей / Евротур

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к сборной России в чешском Брно, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. С завтрашнего дня игроки начнут работу по расписанию национальной команды. Напомним, Россия принимает участие в Евротуре, начав его с поражения от Швеции (4:6).

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Из нынешнего состава национальной команды только три хоккеиста из КХЛ без опыта игры на чемпионате мира — защитник «Локомотива» Александр Елесин, защитник ЦСКА Артём Блажиевский и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Если на турнире не окажется дебютантов из КХЛ, это будет первый с 2010 года и второй в истории случай.

Пиковые Овечкин и Кучеров в одном звене сборной? Это войдёт в историю хоккея
Лучший снайпер и обладатель русского рекорда по очкам в НХЛ на пике карьеры. Когда ещё будет такой шанс создать тройку мечты?
Россия проиграла Швеции перед чемпионатом мира. Как это было
Овечкин будет позже, а пока следим за Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком, Василевским и всей сборной. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент