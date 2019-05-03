Аткинсон — о 1:4 с «Бостоном»: это не их заслуга

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал поражение в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4, 2-2).

«Всё дело в игре в неравных составах. У кого это получается лучше в конкретный день, тот и выигрывает. Сегодня они были лучше. Мы сами себе навредили. Это не их заслуга, мы сами в этом виноваты», – цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Уже к восьмой минуте гости провели две результативные атаки, отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. В промежуток между голами форвард хозяев Бун Дженнер не реализовал буллит, но вскоре одну шайбу отквитал Артемий Панарин. В середине третьего периода Шон Курали восстановил преимущество «Бостона» в два гола. Точку в матче поставил оформивший дубль Бержерон.