Тротц — о составе: рассматриваем возможность перемен на каждой позиции

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц сообщил, что голкипер Томас Грайсс может сыграть в четвёртом матче второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0-3). В первых трёх играх ворота защищал Робин Ленер. Шведский вратарь допустил решающую ошибку в предыдущем матче серии.

«У нас очень хороший костяк лидеров. Они говорят очень правильные вещи. Нам нужно выйти и сделать правильные вещи, и делать это от матча к матчу. В этой серии мы, к сожалению, этого не делали.



Мы не получили результат, на который рассчитывали. Поэтому рассматриваем возможность перемен на каждой позиции. Откровенно говоря, я пока не сказал команде, кто в воротах, и кто в каких сочетаниях.



Какой может быть реакция на смену вратаря? Мы проиграли три подряд, поэтому реакция должна быть: «Поехали!» – сказал Тротц.