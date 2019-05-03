Кузьменко: поначалу в олимпийской сборной было нелегко — не хватало мотивации

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился мнением о выступлении в составе олимпийской сборной России на турнире в Санкт-Петербурге.



«Честно говоря, тяжело было выступать за олимпийскую сборную по окончании сезона. Сложно возвращаться в тренировочный и игровой ритм. Надо настраивать себя вновь работать, отбросив все мысли об отпуске. Думал, сезон уже закончен, но поступил вызов в олимпийскую сборную — надо искать мотивацию и работать. Это полезно, ведь ты начинаешь расти, когда работаешь над собой. Конечно, поначалу тренировки в сборной давались нелегко — мотивации было мало. Но потом втянулся, поскольку понимаю, что выступаю под флагом своей страны — опозориться нельзя», — приводят слова игрока «Известия».

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