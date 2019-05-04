Коршков: великолепное чувство – забить перед отцом

Нападающий «Торонто Марлиз» Егор Коршков прокомментировал первый гол за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». «Марлиз» во втором матче полуфинала Восточной конференции обыграли «Кливленд Монстерс» — 4:3 ОТ.



«Великолепное чувство — забить перед своим отцом. Уехать из России было трудным решением, явно колебался в начале. Но с тех пор, как приехал, всё было здорово», — приводит слова Коршкова североамериканский журналист Скотт Уилер.

Напомним, 22-летний нападающий 1 мая подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал россиянина на драфте-2016 под 31-м номером.

В сезоне-2018/19 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти играх плей-офф россиянин записал на свой счёт три результативные передачи. Всего в КХЛ провёл 172 матча (все — в составе «железнодорожников»), забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.