Тротц: я пытался высечь искру, но нужно отдать должное «Каролине»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги проигранной серии с «Каролиной Харрикейнз» (0-4).



«Замена вратаря? Мы получили удар в нос, и я пытался высечь искру. Нам с большим трудом давались в этой серии голы, и мы не могли позволить им увеличить преимущество. Я просто надеялся, что замена немного их урезонит, может быть наши парни сумеют вернуть концентрацию.



Всякий раз, когда мы забирали инициативу, они отвоевывали её назад. Все словно встало с ног на голову по сравнению с предыдущей серией. В этом году мы имели успех в том числе благодаря тому, что изматывали соперников, перекрывали им кислород. Теперь они сделали это с нами. Мы догоняли их всю серию. Надо отдать им должное. Желаю им удачи. Они будут очень непростым соперником», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.



Магия «ураганов». «Каролина» разделалась с «Айлендерс» и вышла в финал Востока Сначала, Овечкин, потом Тротц. Все чемпионы досрочно закончили сезон.