Петри Контиола перешёл в «Йокерит»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт команды. 34-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



Финский нападающий пять последних сезонов провёл в ярославском «Локомотиве». В сезоне-2018/19 Контиола отыграл 41 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На счету финского форварда девять заброшенных шайб и 12 голевых передач при показателе полезности «0» и 10 штрафных минутах.



Также у Контиолы есть опыт выступлений за челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».



В сезоне-2018/19 «Йокерит» удачно провёл регулярный чемпионат, завершив его на четвёртом месте в Западной конференции. В плей-офф финский коллектив вылетел в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2-4).

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