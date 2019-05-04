Сборная России потерпела вторую неудачу на Евротуре, проиграв Финляндии

Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьёва проиграли команде Швеции со счётом 4:6.



Счёт был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Александр Овечкин пушечным броском при игре в шесть полевых установил окончательный счёт.

Овечкин забил гол, когда у сборной России было на льду шесть нападающих