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Сборная России потерпела вторую неудачу на Евротуре, проиграв Финляндии

Фото: Photo.KHL.Ru
Сборная России потерпела вторую неудачу на Евротуре, проиграв Финляндии
Хоккей / Евротур

Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьёва проиграли команде Швеции со счётом 4:6.

Счёт был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Александр Овечкин пушечным броском при игре в шесть полевых установил окончательный счёт.

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Еврохоккейтур
04 мая 2019, суббота. 15:00 МСК
Россия
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Финляндия
0:1 – Песонен – 05:05 (5x4), 0:2 – Лехтонен (Раяла, Какко) – 30:27 (5x4), 0:3 – Каски (Маннинен) – 45:52 (5x4), 1:3 – Овечкин (Кузнецов) – 59:10 (6x5)
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