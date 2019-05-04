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Рассейкин: хочу сделать шаг вперёд в «Автомобилисте»

Рассейкин: хочу сделать шаг вперёд в «Автомобилисте»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Максим Рассейкин рассказал о дальнейших планах.

«У меня ещё год контракта — хочу сделать шаг вперёд в «Автомобилисте». С руководством и тренерами ещё не обсуждал ничего, но буду доказывать право на место в составе. Теперь я не подпадаю под лимит, но это даже к лучшему. Хочется завоевать место в основном составе не как молодой хоккеист, а как полноправный игрок главной команды. Это очень мотивирует.

«Даже отдельные тренировки дают прогресс. Смотришь, что делают опытные ребята, и растёшь как игрок, пытаешься повторять. Поэтому не боюсь конкуренции в «Автомобилисте». Чем сильнее состав, тем лучше. Учишься принятию решений, когда нужно в пас сыграть, когда паузу сделать. Просто сумасшедшая школа», — цитируют игрока «Известия».

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