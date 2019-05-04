Лундквист — о матче с Чехией: сыграл гораздо лучше, чем ожидал

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от матча Евротура с командой Чехии (0:3). Многоопытный вратарь пропустил всего одну шайбу, два других гола чехи забили в пустые ворота.

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«Всё было неплохо. Это хороший тест для меня и для команды. Такие матчи очень важны в преддверии чемпионата мира. Я сыграл гораздо лучше, чем ожидал.



Конечно, будет тяжело снова завоевать золото чемпионата мира. В 2017 году мне удалось стать чемпионом вместе с братом. Впрочем, выходя на лёд в форме сборной Швеции, ты испытываешь гордость. Это прекрасный опыт, и поездка на чемпионат мира — очередная возможность выиграть его. В команде отличная атмосфера, теперь необходимо поработать над аспектами игры», — приводит слова Лундквиста Expressen.