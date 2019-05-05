Гавриков дебютирует за «Коламбус» в пятом матче серии с «Бостоном»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков примет участие в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2-2). Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым. Для Гаврикова этот матч станет дебютным в НХЛ.

Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.

С Гавриковым достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершается 7-8 мая.

23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.