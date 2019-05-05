Илья Самсонов пропустил семь шайб от фарм-клуба «Каролины»

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» был разгромлен «Шарлотт Чекерс» (3:7). Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступает фарму «Каролины Харрикейнз» (0-2).

Российский голкипер «Бирз» Илья Самсонов провёл весь матч, отразив 26 бросков из 33. В нынешнем плей-офф в активе Ильи две победы в четырёх матчах при коэффициенте надёжности 2,75 и проценте отражённых бросков 90,9.

Видеообзор самых ярких моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хёрши».

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.