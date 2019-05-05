Сборная Беларуси проиграла Южной Корее на ЧМ-2019

Сборная Беларуси проиграла Южной Корее в матче чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане. Обе команды выступают во втором по значимости дивизионе мирового хоккея.



Беларусь — Южная Корея — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 — 2.39 Демков (Плэтт)

1:1 — 28.48 Сан Хун

1:2 — 49:07 Сан Хун (Планте, Минь Хо)

1:3 — 56:36 Сан Хун (Чжон Хун)

1:4 — 58:47 Сан Хун (в пустые ворота)



Вчера, 4 мая, подопечные Андрея Сидоренко обеспечили себе место в элите мирового хоккея.

В заключительном матче турнира белорусы выступали в следующем составе:

Мильчаков

Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин

Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко

Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов

С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.