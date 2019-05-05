Сборная Беларуси проиграла Южной Корее на ЧМ-2019

Сборная Беларуси проиграла Южной Корее в матче чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане. Обе команды выступают во втором по значимости дивизионе мирового хоккея.
Беларусь — Южная Корея — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 — 2.39 Демков (Плэтт)
1:1 — 28.48 Сан Хун
1:2 — 49:07 Сан Хун (Планте, Минь Хо)
1:3 — 56:36 Сан Хун (Чжон Хун)
1:4 — 58:47 Сан Хун (в пустые ворота)
Вчера, 4 мая, подопечные Андрея Сидоренко обеспечили себе место в элите мирового хоккея.
В заключительном матче турнира белорусы выступали в следующем составе:
Мильчаков
Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин
Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко
Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов
С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.
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