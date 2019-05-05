Дебур — об игре Гертла в пятом матче с «Колорадо»: он был настоящим зверюгой

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением об игре нападающих Томаша Гертла и Логана Кутюра в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:1). Чешский форвард записал на свой счёт два результативных броска.



«Гертл был сегодня настоящим зверюгой. Они с Логаном Кутюром сыграли фантастически. Чтобы противостоять такому сопернику, без этих ребят в центре не обойтись. Они были хороши везде — от вбрасываний до действий по всей территории площадки, меньшинства», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 25 секунд, совершил 6 силовых приёмов и заблокировал 5 бросков. Семён Варламов провёл матч в запасе.

Следующий матч серии состоится в Денвере 7 мая.