Никита Михайлис — самый ценный игрок второго по силе дивизиона ЧМ-2019

Стали известны лучшие игроки завершившегося в Казахстане второго по силе дивизиона чемпионата мира.
Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019
Лучший голкипер: Мэтт Далтон (Южная Корея)
Лучший защитник: Даррен Диц (Казахстан)
Лучший нападающий: Джефф Плэтт (Беларусь)
Символическая сборная: Мэтт Далтон (Южная Корея), Даррен Диц, Леонид Метальников, Никита Михайлис (все – Казахстан), Джефф Плэтт (Беларусь), Ким Санвук (Южная Корея)
Самый ценный игрок: Никита Михайлис (Казахстан)
По итогам турнира путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.