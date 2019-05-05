Никита Михайлис — самый ценный игрок второго по силе дивизиона ЧМ-2019

Стали известны лучшие игроки завершившегося в Казахстане второго по силе дивизиона чемпионата мира.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Лучший голкипер: Мэтт Далтон (Южная Корея)



Лучший защитник: Даррен Диц (Казахстан)



Лучший нападающий: Джефф Плэтт (Беларусь)



Символическая сборная: Мэтт Далтон (Южная Корея), Даррен Диц, Леонид Метальников, Никита Михайлис (все – Казахстан), Джефф Плэтт (Беларусь), Ким Санвук (Южная Корея)



Самый ценный игрок: Никита Михайлис (Казахстан)



По итогам турнира путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.