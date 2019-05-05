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Никита Михайлис — самый ценный игрок второго по силе дивизиона ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Никита Михайлис — самый ценный игрок второго по силе дивизиона ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны лучшие игроки завершившегося в Казахстане второго по силе дивизиона чемпионата мира.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Лучший голкипер: Мэтт Далтон (Южная Корея)

Лучший защитник: Даррен Диц (Казахстан)

Лучший нападающий: Джефф Плэтт (Беларусь)

Символическая сборная: Мэтт Далтон (Южная Корея), Даррен Диц, Леонид Метальников, Никита Михайлис (все – Казахстан), Джефф Плэтт (Беларусь), Ким Санвук (Южная Корея)

Самый ценный игрок: Никита Михайлис (Казахстан)

По итогам турнира путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.

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