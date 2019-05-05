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Сборная России одолела Чехию в матче Евротура, Кузнецов оформил дубль

Сборная России одолела Чехию в матче Евротура, Кузнецов оформил дубль
Хоккей / Евротур

Сборная России встречалась с Чехией в заключительном матче Евротура. Игра состоялась в Брно и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Календарь чемпионата мира — 2019

Сборная России открыла счёт в первом периоде благодаря голу Кирилла Капризова, которого на ударную позицию вывел Александр Овечкин. Чехи восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, и команды ушли на первый перерыв при ничейном счёте. Во втором периода шайба дважды оказалась в воротах Якуба Коваржа — сначала Евгений Кузнецов реализовал выход один на один, а затем Дмитрий Орлов переправил шайбу в ворота после великолепной передачи Кузнецова. В концовке встречи Евгений забил гол в пустые ворота.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).

Еврохоккейтур
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Чехия
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Россия
0:1 – Капризов (Овечкин) – 11:14 (5x5), 1:1 – Коварж – 15:40 (5x5), 1:2 – Кузнецов (Анисимов) – 27:53 (5x5), 1:3 – Орлов (Кузнецов) – 34:49 (5x5), 1:4 – Кузнецов (Капризов, Овечкин) – 57:31 (en)
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