Сборная России одолела Чехию в матче Евротура, Кузнецов оформил дубль

Сборная России встречалась с Чехией в заключительном матче Евротура. Игра состоялась в Брно и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



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Сборная России открыла счёт в первом периоде благодаря голу Кирилла Капризова, которого на ударную позицию вывел Александр Овечкин. Чехи восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, и команды ушли на первый перерыв при ничейном счёте. Во втором периода шайба дважды оказалась в воротах Якуба Коваржа — сначала Евгений Кузнецов реализовал выход один на один, а затем Дмитрий Орлов переправил шайбу в ворота после великолепной передачи Кузнецова. В концовке встречи Евгений забил гол в пустые ворота.



Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).