Состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2019

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на чемпионат мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в мае в Словакии.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

Вратари: Кевин Ланкинен («Рокфорд АйсХогз»), Вейни Вехвиляйнен («Кярпят»), Юсси Олкинуора («Пеликанс»);



Защитники: Микко Лехтонен («ХВ-71»), Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхоукс»), Петтери Линдбом («Лозанна»), Миика Койвисто («Динамо» Москва), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Никко Миккола («Сан-Антонио Ремпэйдж»);



Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Артту Иломяки («Лукко»), Вели-Мати Савинайнен («Йокерит»), Нико Ойямяки («Таппара»), Юхани Тюрвайнен («ХИФК»), Каапо Какко («ТПС»), Тони Раяла («Биль»), Эту Луостаринен («КалПа»), Юэль Кивиранта («Спорт»), Сакари Маннинен («Йокерит»), Кристиан Куусела («Таппара»), Йере Саллинен («Эребро»), Харри Песонен («Тайгерс»), Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз»).