Сутер и Ларкин — ассистенты капитана сборной США на ЧМ-2019

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер и нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин назначены ассистентами капитана сборной США на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт американской сборной.



Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019



Ранее стало известно, что капитаном «звёздно-полосатых» на турнире будет форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.



Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. 10 мая подопечные Джеффа Блэшилла проведут первый матч с хозяевами соревнований.



Американская команда привезёт на чемпионат мира один из самых сильных составов в своей истории.

С Кейном и Айкелом. США везут на ЧМ свой сильнейший состав в XXI веке Американцы хотят вернуть себе золото спустя 59 лет.