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Сутер и Ларкин — ассистенты капитана сборной США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сутер и Ларкин — ассистенты капитана сборной США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер и нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин назначены ассистентами капитана сборной США на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт американской сборной.

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Ранее стало известно, что капитаном «звёздно-полосатых» на турнире будет форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.

Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. 10 мая подопечные Джеффа Блэшилла проведут первый матч с хозяевами соревнований.

Американская команда привезёт на чемпионат мира один из самых сильных составов в своей истории.

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