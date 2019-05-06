Ржига: сборная Чехии рассчитывала на Секача, но у него появились проблемы

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился мнением о составе команды на предстоящий чемпионат мира.



Календарь чемпионата мира — 2019



«Я колебался при принятии решения по всем позициям. Ребята проделали большую работу, они выкладывались на тренировках по полной программе. Детали сыграли немаловажную роль. Мы определись с составом ещё до игры с Россией, вопросы были по четырём местам в заявке. Перед первым матчем на турнире мы бы хотели оставить одно место для вратаря и два-три — для полевых хоккеистов.



Мы рассчитывали на Секача. Он провёл хороший сезон, но в сборной всё пошло не так, как ожидалось. Мы созвонились с игроком, и он сообщил, что у него есть проблемы, которые не позволят выступить на чемпионате мира. Иржи пропустит турнир по семейным обстоятельствам.



Затёвич? Это честный парень. Игрок сказал, что у него был тяжёлый сезон и он хотел бы хорошо подготовиться к следующему. Мартин принял решение не ехать в Братиславу», — приводит слова Ржиги Sport.cz.

Главные соперники России на ЧМ везут звёздные составы. Нашим будет непросто Канада, США и Швеция наряду с Россией будут претендовать на титул.