Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сведберг: у сборной России фантастический состав, способный обыграть любого

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сведберг: у сборной России фантастический состав, способный обыграть любого
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Барыса» и сборной Швеции Виктор Сведберг оценил нынешний состав сборной России.

Календарь чемпионата мира — 2019

«У сборной России собрался фантастический состав, способный обыграть любого. То, что им не удались первые матчи на чешском этапе Евротура, ничего не значит. Главное, что будет на чемпионате мира. А там мастерство таких людей, как Овечкин, Кучеров, Малкин, Василевский, Кузнецов, сыграет большую роль», — приводят слова Сведберга «Известия».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Сборные России и Швеции попали в одну группу, их встреча состоится 21 мая. Кроме того, в группу B вошли команды Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Латвии и Италии. 10 мая подопечные Ильи Воробьёва в стартовом матче сыграют с норвежцами.

В сборной России проснулся «Вашингтон»! 8 тысяч чехов лишились праздника
Одно звено к чемпионату мира уже готово.
Кого прокатят мимо ЧМ? Спорные позиции в составе сборной России
С вратарями всё понятно, по защитникам большие вопросы, а в нападении на два оставшихся места в заявке есть четыре игрока.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент