Сведберг: у сборной России фантастический состав, способный обыграть любого

Защитник «Барыса» и сборной Швеции Виктор Сведберг оценил нынешний состав сборной России.



Календарь чемпионата мира — 2019



«У сборной России собрался фантастический состав, способный обыграть любого. То, что им не удались первые матчи на чешском этапе Евротура, ничего не значит. Главное, что будет на чемпионате мира. А там мастерство таких людей, как Овечкин, Кучеров, Малкин, Василевский, Кузнецов, сыграет большую роль», — приводят слова Сведберга «Известия».



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Сборные России и Швеции попали в одну группу, их встреча состоится 21 мая. Кроме того, в группу B вошли команды Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Латвии и Италии. 10 мая подопечные Ильи Воробьёва в стартовом матче сыграют с норвежцами.

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