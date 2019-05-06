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Михайлов: шансы Сорокина и Василевского занять пост номер один равны

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михайлов: шансы Сорокина и Василевского занять пост номер один равны
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов оценил выступление сборной России на чешском этапе Евротура. Подопечные Ильи Воробьёва одержали одну победу при двух поражениях.

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«По составу команда смотрится хорошо, по игре — пока нет. Так что чешский этап не можем занести себе в актив. Пока не увидел полной самоотдачи наших хоккеистов. В первых двух встречах со шведами и финнами сыграли поверхностно — здесь недоработал, здесь недобежал, там недоборолся. Резервов много — прежде всего в отношении к делу, в собранности.

Для любого вратаря очень важный фактор — игровое время. При всём уважении к Василевскому этот сильный голкипер вместе со своей «Тампой» не прошёл первый раунд плей-офф, тогда как Сорокин не только выиграл чемпионат плюс Кубок Гагарина, но и завоевал приз самому ценному игроку плей-офф. На мой взгляд, шансы этих вратарей занять пост номер один равны», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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