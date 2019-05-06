Александр Хохлачёв продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Александр Хохлачёв продолжит играть за «Спартак», информирует официальный сайт московского клуба. Новый контракт нападающего рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 60 матчах, в которых набрал 38 (18+18) очков. Предстоящий сезон для воспитанника спартаковской школы станет четвёртым в родном клубе. За «Спартак» Хохлачёв набрал 96 очков и на данный момент является четвёртым бомбардиром команды в КХЛ после Штефана Ружички (177), Бранко Радивоевича (162) и Лукаша Радила (103).

Ранее «Спартак» объявил о переходе нападающего бывшего форварда «Нефтехимика» Ильи Аркалова. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года.