Дмитрий Гренц остаётся в «Барысе», у него три шайбы за карьеру в КХЛ

Нападающий Дмитрий Гренц принял квалификационное предложение от «Барыса» и заключил с клубом новый контракт, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2". В трёх матчах в плей-офф Гренц отметился одной голевой передачей. За карьеру в лиге Дмитрий принял участие в 91 матче, отметившись 9 (3+6) очков при полезности "-16" и 14 минутах штрафного времени.

Ранее хоккейный клуб «Барыс» продлил контракты с двумя игроками — нападающим Дмитрием Шевченко и защитник Алексеем Маклюковым.