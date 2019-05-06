Кекяляйнен: рады, что Гавриков является частью будущего «Коламбуса»

Генеральный менеджер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал дебют в НХЛ защитника Владислава Гаврикова. Российский защитник в матче с «Бостоном» (3:4) выходил в паре с Дэвидом Саваром и провёл на льду 14 минут 17 секунд. На его счету один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также он применил один силовой приём и заблокировал один бросок.



«Никогда не знаешь, как пойдёт игра в НХЛ у парня, пусть он имеет опыт сборной России, КХЛ, чемпионатов мира и ОИ. Тем не менее первый матч в НХЛ это первый матч. Это был отличный способ увидеть Гаврикова на льду и посмотреть, как он противостоит разным форвардам.



Думаю, он сыграл великолепно. Мы рады, что Гавриков является частью будущего „Коламбуса“. Уверен, он станет солидным защитником в НХЛ», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Владислав Гавриков сыграл больше 14 минут в дебютном матче в НХЛ