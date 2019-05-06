Генменеджер «Рейнджерс»: друзей Лундквиста обменяли, это отразилось на его игре

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением об игре голкипера Хенрика Лундквиста. Шведский голкипер перед чемпионатом мира заявил, что не уверен в том, что доиграет оставшиеся по контракту два сезона с клубом.



«По мере того, как мы стали обменивать его друзей и развития сезона ему было сложно психологически снова через это проходить, что и отразилось на его игре. Но я думаю о том, как хорош он был в начале чемпионата. А после дедлайна у всей команды дела пошли неважно, и он исключением не стал. Он всё ещё великолепный вратарь, я в этом абсолютно убежден. У него просто не очень получились последние игры, но я жду, что следующий сезон он проведет отлично», — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.

Лундквист может не доиграть до конца контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»