Цуккарелло: о седьмой игре в плей-офф мечтает каждый мальчишка

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».



«Если ты рассчитываешь далеко пройти в плей-офф, то тебе наверняка придётся пройти через игру «номер семь», а то и не одну. Это то, о чем мечтает каждый мальчишка, и я с нетерпением жду возможности выйти на лёд в Сент-Луисе», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится на площадке «музыкантов» в ночь на 8 мая мск. Победитель противостояния сыграет в финале Западной конференции с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш».



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