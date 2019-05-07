Торторелла второй год подряд не сдержал обещание сыграть в 7-м матче серии

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0 и вышел в финал Восточной конференции. Перед встречей главный тренер «жакетов» Джон Торторелла сказал, что его команда вернётся в Бостон на седьмой матч.

Подобное высказывание Торторелла допустил и в прошлом году, когда «мундиры» уступали «Вашингтон Кэпитлаз» в серии 2-3. Тогда сдержать обещание также не удалось.

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэкес. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.