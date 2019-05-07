Власик: у «Сан-Хосе» был шанс прикончить «Колорадо»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик прокомментировал поражение в шестом матче серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 3-3).

«Они победили. У нас был шанс их прикончить, но мы этого не сделали», — цитирует Власика официальный сайт НХЛ.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте матча усилиями Тайсона Джоста. Спустя 10 минут Власик восстановил равновесие. Ещё до перерыва команды вновь обменялись заброшенными шайбами. За «Колорадо» забил Джей Ти Комфер, а в составе «Шаркс» отличился Брент Бёрнс. В третьем периоде Комфер и Власик отличились ещё по разу. Канадский защитник отметился голом на исходе третьего периода. Шайба в ворота Филиппа Грубауэра залетела от конька Никиты Задорова. В дополнительное время автором решающего гола стал Габриэль Ландеског.