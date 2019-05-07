Джефф Плэтт и Николай Тимашов перешли в «Автомобилист»

Состав “Автомобилиста” пополнил нападающий Джефф Плэтт. Односторонний контракт рассчитан на два года, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Также в «Автомобилист» вернулся защитник Николай Тимашов. Двусторонний контракт с защитником рассчитан на два года.

Джефф родился 10 июля 1985 года в Торонто. Минувший сезон провёл в “Йокерите”. Всего в КХЛ сыграл 568 матчей, набрав 321 (176+145) очко. Плэтт стал лучшим нападающим чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе, на котором сборная Беларуси завоевала путёвку в элитный дивизион.

Николай родился в Магнитогорске 3 мая 1994 года, воспитанник «Металлурга». Карьеру начинал в молодёжной команде «Магнитки» — «Стальных Лисах». В сезоне-2012/13 Николай стал лучшим игроком МХЛ по показателю полезности ("+53"), в том же году он дебютировал в КХЛ, сыграв три игры за «Металлург». В 2014 году Николай перешёл в «Ижсталь», с которой дошёл до финала Братины и был признан лучшим защитником ВХЛ. На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет. В прошлом сезоне защитник перешёл в “Нефтехимик”. Всего в КХЛ сыграл 207 матчей, набрав 45 (14+31) очков. Выступал за олимпийскую сборную России.