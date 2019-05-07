Состав «Торпедо» пополнил Чарльз Дженовей

Нижегородское «Торпедо» заключило соглашение с 32-летним канадским защитником Чарльзом Дженовеем, информирует официальный сайт команды. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.



Отыграв несколько лет в АХЛ, Дженовей перебрался в КХЛ, где провёл несколько результативных сезонов. Хоккеист защищал цвета рижского «Динамо», московского «Спартака», финского «Йокерита» и тольяттинской «Лады». Также у защитника в активе есть участие в Матче Звёзд КХЛ.



Дженовей — обладатель бронзовых медалей ОИ в составе сборной Канады.



Минувший сезон Дженовей провел в составе шведского клуба «Фрёлунда». Вместе со командой Чарльз стал чемпионом Швеции, а также победителем Лиги Чемпионов и лучшим защитником-бомбардиром данного турнира.

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